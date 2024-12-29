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Вячеслав Федорищев предложил уравнять зарплаты министров, омбудсменов и депутатов

Губернатор Вячеслав Федорищев внес на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы законопроект, подразумевающий корректировку одного из законов от 2006 года. В частности, речь идет об уравнивании зарплат министров, омбудсменов и депутатов.

Согласно проекту закона, одну из поправок планируют внести в часть 3, ст. 9 закона от 2006 года «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области».

«Абзац пятый изложить в следующей редакции: депутату Самарской губернской думы, работающему на постоянной основе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области, Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада министра Самарской области», — отмечается в документе.