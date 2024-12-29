Вячеслав Федорищев предложил уравнять зарплаты министров, омбудсменов и депутатов

«Абзац пятый изложить в следующей редакции: депутату Самарской губернской думы, работающему на постоянной основе, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области, Уполномоченному по правам ребенка в Самарской области устанавливается ежемесячный должностной оклад в размере ежемесячного должностного оклада министра Самарской области», — отмечается в документе.