В Сирии заявили о стратегических интересах с Россией

«Россия — второе мощнейшее государство в мире. Она имеет важное значение. У Сирии есть стратегические интересы с Россией», — сказал аш-Шараа.
По его словам, новые сирийские власти «не хотят, чтобы Россия уходила таким образом, который не соответствует ее отношениям с Сирией».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава МИД РФ отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.