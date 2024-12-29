В Сирии заявили о стратегических интересах с Россией

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в интервью РИА Новости, что Москве неизвестно о пересмотре новыми властями Сирии договоров о российских военных базах в стране, обращений от Дамаска по этому поводу не поступало. Глава МИД РФ отметил, что условия работы, содержания и обеспечения российских военных баз в Сирии могли бы стать предметом переговоров с новыми властями страны.