Вячеслав Федорищев: «Все задачи мы выполним»

Мы запрещаем в себе внутри команды, правительства, муниципальных образований говорить о том, как все несчастно, потому что какие-то обстоятельства на нас могут повлиять. Мы запрещаем себе вспоминать какие-то истории из прошлого, которые были хорошие. Просто потому, что нужно думать о настоящем и будущем, и в настоящем и будущем видеть хорошие истории. Запрещаем себе жалеть себя, жалеть своих коллег там, где это не требуется.