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Лукашенко обратился к народу Кореи в связи с крушением пассажирского самолета

Лукашенко выразил соболезнования народу Кореи из-за крушения пассажирского самолета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря 2024 года обратился к народу Республики Корея и выразил от имени белорусского народа, себя лично соболезнования по причине крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Муан. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства обратил внимание на то, что в Беларуси с большой, а также сочувствием восприняли новость про многочисленные человеческие жертвы из-за случившейся ужасной трагедии. Президент подчеркнул, что в это тяжелое время белорусская сторона направляет слова поддержки, утешения семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как пишет БелТА, в Республике Корея в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет. Говорится, что власти страны подтвердили гибель 120 человек. Согласно предварительным данным, погибли практически все пассажиры (175 человек) и члены экипажа. Речь идет про шесть человек.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о призыве Госдепа США к американцам покинуть Беларусь: «Мы никого же не держим. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет».

Кроме того, глава государства заявил, что США просят расширить штат в посольстве в Минске.