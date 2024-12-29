Лукашенко обратился к народу Кореи в связи с крушением пассажирского самолета

Глава государства обратил внимание на то, что в Беларуси с большой, а также сочувствием восприняли новость про многочисленные человеческие жертвы из-за случившейся ужасной трагедии. Президент подчеркнул, что в это тяжелое время белорусская сторона направляет слова поддержки, утешения семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.