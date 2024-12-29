Лукашенко обратился к народу Кореи в связи с крушением пассажирского самолета

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря 2024 года обратился к народу Республики Корея и выразил от имени белорусского народа, себя лично соболезнования по причине крушения пассажирского самолета в международном аэропорту Муан. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства обратил внимание на то, что в Беларуси с большой, а также сочувствием восприняли новость про многочисленные человеческие жертвы из-за случившейся ужасной трагедии. Президент подчеркнул, что в это тяжелое время белорусская сторона направляет слова поддержки, утешения семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как пишет БелТА, в Республике Корея в аэропорту Муан разбился пассажирский самолет. Говорится, что власти страны подтвердили гибель 120 человек. Согласно предварительным данным, погибли практически все пассажиры (175 человек) и члены экипажа. Речь идет про шесть человек.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о призыве Госдепа США к американцам покинуть Беларусь: «Мы никого же не держим. Хотят — пусть находятся у нас, нет — значит, нет».
Кроме того, глава государства заявил, что США просят расширить штат в посольстве в Минске.