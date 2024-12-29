Алиев назвал причиной катастрофы самолета AZAL обстрел с земли

«Первоначальные версии достаточно обоснованы и основаны на фактах. Факты, с другой стороны, говорят о том, что азербайджанский гражданский самолет был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли», — сказал он (цитата по Musavat).