В Южной Корее извлекли черные ящики после крушения самолета Jeju Air

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — отметили в заявлении.
О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость.
Спасательные службы извлекли из разбившегося самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air 176 тел погибших.