В Южной Корее извлекли черные ящики после крушения самолета Jeju Air

О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость.