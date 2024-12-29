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В Южной Корее извлекли черные ящики после крушения самолета Jeju Air

Власти Южной Кореи извлекли черные ящики из самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение в аэропорту Муан. Об этом 29 декабря сообщил телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта республики.

Источник: AP 2024

«Что касается черных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — отметили в заявлении.

О крушении самолета авиакомпании Jeju Air при посадке в аэропорту Муан стало известно ранее в этот день. Власти проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения, также ведутся спасательные операции. По сообщению администрации аэропорта, самолет разбился при посадке на фюзеляж из-за поломки шасси, не успев сбросить скорость.

Спасательные службы извлекли из разбившегося самолета Boeing 737−800 авиакомпании Jeju Air 176 тел погибших.