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В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка

Стороны обсудили сотрудничество между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка, сообщает ИА «Дунё».

Такое предложение прозвучало в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана с замгубернатора российского региона Николаем Стецко и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.

Речь шла о взаимодействии между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.

Российская сторона сообщила, что в оптово-распределительном центре «Приморский» выделят помещения для временного хранения узбекской продукции.

«Заместитель губернатора также выразил большую заинтересованность в установлении отношений сотрудничества с ООО “ТЕХНОПАРК”, работающим в городе Ташкенте, и предложил создать его специальный филиал в Приморском крае», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили и вопросы прямого экспорта в РФ выращенной в Узбекистане продукции.