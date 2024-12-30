ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Приморском крае планируют создать филиал ташкентского технопарка, сообщает ИА «Дунё».
Такое предложение прозвучало в ходе встречи представителей Генерального консульства Узбекистана с замгубернатора российского региона Николаем Стецко и руководителем Агентства международного сотрудничества Алексеем Старичковым.
Речь шла о взаимодействии между регионами Узбекистана и Приморского края в торгово-экономической, инвестиционной, социальной и туристической сферах.
Российская сторона сообщила, что в оптово-распределительном центре «Приморский» выделят помещения для временного хранения узбекской продукции.
«Заместитель губернатора также выразил большую заинтересованность в установлении отношений сотрудничества с ООО “ТЕХНОПАРК”, работающим в городе Ташкенте, и предложил создать его специальный филиал в Приморском крае», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили и вопросы прямого экспорта в РФ выращенной в Узбекистане продукции.