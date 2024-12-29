Хоценко исполнил трогательное желание омских детей увидеться с папой

Двухлетняя Диана, пятилетняя Аня и 12-летний Денис Морозовы из села Пологрудово Тарского района загадали секретный подарок-сюрприз. Одно желание на троих — чтобы папа, который служит в зоне СВО, приехал в отпуск на Новый год.