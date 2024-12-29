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Хоценко исполнил трогательное желание омских детей увидеться с папой

Многодетный отец служит в зоне СВО.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Виталий Хоценко исполнил новогоднюю мечту омских ребятишек, которые те оставили на «Ёлке желаний».

Двухлетняя Диана, пятилетняя Аня и 12-летний Денис Морозовы из села Пологрудово Тарского района загадали секретный подарок-сюрприз. Одно желание на троих — чтобы папа, который служит в зоне СВО, приехал в отпуск на Новый год.

Этот шарик и снял с ёлки в Кремле губернатор Омской области.

«Наверно, это самое трогательное желание, которое исполнял. Главное, что всё удалось», — написал Виталий Хоценко в телеграм-канале.

Алексей Морозов приехал к своей семье 29 декабря, с цветами и игрушками. Дети встретили главу семьи радостным криком «Папа!» и со слезами на глазах.

Губернатор поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь в исполнении детских желаний.