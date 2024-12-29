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Максим Кудрявцев стал новогодним волшебником для двух юных новосибирцев

Открытки с пожеланиями Леры и Семёна мэр города снял с «Ёлки желаний».

Двум маленьких жителям Новосибирска вручили новогодние подарки от мэра города. Ранее Максим Кудрявцев снял открытки Леры и Семёна с «Ёлки желаний». Волшебниками-доставщиками выступили активисты «Движения первых». О том, как это было, они рассказали в своём telegram-канале.

Лере 10 лет. Она просила у Дедушки Морозова умную колонку для всей своей семьи. А 4-летний Семён загадал книгу о Космосе, ночник и конструктор с космическим кораблём. Максим Кудрявцев исполнил желания.

Приятным дополнением стали сладости. Ребята с улыбкой и нескрываемой радостью приняли новогодние подарки.