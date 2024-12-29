Максим Кудрявцев стал новогодним волшебником для двух юных новосибирцев

Двум маленьких жителям Новосибирска вручили новогодние подарки от мэра города. Ранее Максим Кудрявцев снял открытки Леры и Семёна с «Ёлки желаний». Волшебниками-доставщиками выступили активисты «Движения первых». О том, как это было, они рассказали в своём telegram-канале.