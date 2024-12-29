Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета “Азербайджанских авиалиний”, — сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Накануне лидеры двух стран уже обсуждали трагедию с самолетом AZAL. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Он еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.
Основные заявления:
Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима «Ковер», предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.