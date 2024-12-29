Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

Накануне лидеры двух стран уже обсуждали трагедию с самолетом AZAL. Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Он еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.