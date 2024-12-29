Беглов рассказал, как защитить пожилых от мошенников

По словам Беглова, третий пункт особенно важен. Дело в том, что пожилой человек может оказаться напуган после звонка или может совершить действие, о котором пожалеет, как положит трубку. В связи с этим, очень важно, чтобы у него была возможность поговорить об этом звонке и своих опасениях с теми, на кого может положиться. В первую очередь, это его родственники. И будет большой помощью, если родственники найдут пять минут для того, чтобы поговорить со своими старшими родными о мошенничестве и донести до них все эти три пункта.