Беглов рассказал, как защитить пожилых от мошенников

В Санкт-Петербурге стартовала информационная кампания по защите людей старшего поколения от мошенников. Об этом написал губернатор Александр Беглов в Telegram-канале.
«У меня к вам серьёзный разговор. Нужна помощь, чтобы уберечь ваших старших родственников. Это задача, которую не сможет решить никто, кроме вас, потому что никому они не доверяют так, как вам. Сейчас мы запускаем информационную кампанию, направленную на пожилых, будем рассказывать, как не стать жертвой мошенников», — сказал Беглов.
По его словам, в рамах кампании до пожилых людей предстоит доносить три важные вещи. Во-первых, не говорить с незнакомыми людьми по телефону. Во-вторых, не называть никому по телефону своих данных. И в-третьих, сразу сообщать родным о подозрительных звонках.
По словам Беглова, третий пункт особенно важен. Дело в том, что пожилой человек может оказаться напуган после звонка или может совершить действие, о котором пожалеет, как положит трубку. В связи с этим, очень важно, чтобы у него была возможность поговорить об этом звонке и своих опасениях с теми, на кого может положиться. В первую очередь, это его родственники. И будет большой помощью, если родственники найдут пять минут для того, чтобы поговорить со своими старшими родными о мошенничестве и донести до них все эти три пункта.