Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.