Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета “Азербайджанских авиалиний”, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.