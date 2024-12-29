Лавров: РФ открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию. «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам, — напомнил министр. — Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения».
Говоря о возможности переговоров, министр отметил, что необходимо понимать, «с кем и о чем их вести». «Это отнюдь не праздные вопросы. Президент их тоже достаточно подробно осветил на упомянутой мной встрече с журналистами», — заключил Лавров.
Путин, отвечая на вопросы 19 декабря во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, заявил о готовности Москвы вести переговоры по Украине без предварительных условий, но с учетом текущей ситуации и на базе ранее достигнутых соглашений.
Полный текст интервью будет опубликован 30 декабря в 00:01 мск.