Лавров: РФ открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым

Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам года 19 декабря озвучил принципиальную позицию Москвы по урегулированию. «Мы всегда были и остаемся готовыми к переговорам, — напомнил министр. — Со своей стороны хотел бы особо акцентировать, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения».