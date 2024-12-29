Украина получила от Дании, Литвы и Франции €150 млн на нужды украинского ВПК

По его словам, Дания выделила Киеву €111 млн, Франция — €29 млн, Литва — €10 млн. «Указанные средства, в частности, будут направлены на производство ракет, “дронов-deepstrike” и артиллерийских установок», — добавил Умеров, не уточнив, за какой период были выделены эти гранты.
В начале декабря Умеров заявлял, что Украине для поддержания военно-промышленного комплекса требуются финансовые вливания со стороны Запада в размере от $10 до $15 млрд. По его словам, украинскому ВПК нужно $25 млрд, однако Киев самостоятельно может финансировать не более половины этой суммы.