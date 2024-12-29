Украина получила от Дании, Литвы и Франции €150 млн на нужды украинского ВПК

В начале декабря Умеров заявлял, что Украине для поддержания военно-промышленного комплекса требуются финансовые вливания со стороны Запада в размере от $10 до $15 млрд. По его словам, украинскому ВПК нужно $25 млрд, однако Киев самостоятельно может финансировать не более половины этой суммы.