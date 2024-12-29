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Азербайджан сократил срок пребывания россиян в стране

Азербайджан сократил срок временного пребывания россиян на территории страны до 90 дней в году, решение об этом подписал премьер Али Асадов. Документ размещен на сайте правительства страны. Изменения вступают в силу 1 января.

Источник: AP 2024

«Срок временного пребывания граждан Российской Федерации и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации, прибывших в Азербайджанскую Республику без визы, не может превышать 90 дней в одном календарном году», — сказано в документе.

Российский МИД 26 декабря сообщил об изменениях правил пребывания иностранцев в России. С 1 января граждане других государств, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года. До этого он составлял 90 суток в течение полугода.

Баку анонсировал, что примет сходные меры исходя «из принципов паритета и взаимности». Комментируя планы Азербайджана, МИД России заявил, что это право республики.

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