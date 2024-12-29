Азербайджан сократил срок пребывания россиян в стране

Российский МИД 26 декабря сообщил об изменениях правил пребывания иностранцев в России. С 1 января граждане других государств, которые приезжают в Россию без визы, смогут находиться в стране до 90 суток суммарно в течение года. До этого он составлял 90 суток в течение полугода.