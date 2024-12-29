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Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Иордании Айманом Сафади ситуацию в Сирии и вокруг нее, а также график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Иордании Айманом Сафади. Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее. Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего — сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии и способных оказать позитивное влияние на поиск общенационального консенсуса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что министры условились продолжать «тесное взаимодействие по продвижению упомянутых выше подходов».

«Министры также обсудили график предстоящих российско-иорданских контактов на высоком уровне», — отметили в МИД РФ.

Лавров Сергей