Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии

«Двадцать девятого декабря состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Иордании Айманом Сафади. Министры подробно обменялись оценками ситуации в Сирии и вокруг нее. Было выражено единодушное мнение о необходимости во всех усилиях международного сообщества в полной мере уважать ключевые принципы резолюции СБ ООН 2254, прежде всего — сохранение территориальной целостности и единства Сирии, организация инклюзивного общенационального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил с подключением всех внешних игроков, имеющих интересы в Сирии и способных оказать позитивное влияние на поиск общенационального консенсуса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.