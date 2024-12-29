Bloomberg узнал, кто поможет Украине электричеством из-за угроз Словакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо из-за возможного «газового кризиса» ездил в Россию на встречу с Путиным 22 декабря. Фицо отмечал, что его визит «стал реакцией» на слова украинского президента Владимира Зеленского, который ответил на его «личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину» на территорию Словакии, так как этот газ может быть российским. Обсуждались альтернативные варианты, например, поставка по трубопроводу азербайджанского газа.