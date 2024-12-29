Лавров: РФ не устраивает предложение команды Трампа по Украине

По его словам, Россия пока не получала от США никаких сигналов по урегулированию конфликта на Украине. Лавров напомнил, что до 20 января, когда Трамп официально станет главой государства, всю политику по всем направлениям определяет команда действующего президента Джо Байдена. Только она имеет полномочия на ведение переговоров с Россией от имени Штатов.