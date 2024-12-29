Сторонники оппозиции вновь перекрыли проспект у здания парламента в Тбилиси

В акции участвует несколько сотен человек, это уже 31-й вечер подряд, когда протестующие перекрывают проспект в центре города.
Они также перекрывали его днем после инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили, однако затем разошлись, полиция задержала шестерых участников акции.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300. Утром 29 декабря также в парламенте состоялась его инаугурация.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.