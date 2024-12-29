Казахстан направит черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

«Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer», — говорится в сообщении.