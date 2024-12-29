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Казахстан направит черные ящики потерпевшего крушение самолета AZAL в Бразилию

АСТАНА, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстан принял решение направить черные ящики потерпевшего крушения самолета AZAL в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Об этом сообщили в Минтрансе Казахстана.

Источник: AP 2024

«Комиссией по расследованию авиационного происшествия, возглавляемой министром транспорта РК Маратом Карабаевым, принято решение о направлении бортовых самописцев (черных ящиков) в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной — производителем воздушного судна Embraer», — говорится в сообщении.

«Центр CENIPA имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания», — пояснили в ведомстве.