Энергетики Приднестровья прекратили снабжение газом госучреждений Молдавии

Несколько дней назад эта газораспределительная компания предупредила своих потребителей о возможном прекращении подачи газа в связи с остановкой его транзита из России с 1 января. Исключения составят многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи, а также котельные социально значимых объектов, столовые, продуктовые магазины и несколько других объектов, не подлежащих отключению.