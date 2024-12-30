Энергетики Приднестровья прекратили снабжение газом госучреждений Молдавии

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. Энергетики Приднестровья прекратили снабжение газом 12 госучреждений Молдавии, которые были подключены к газораспределительной сети непризнанной республики.
Об этом информирует пресс-служба Бюро по реинтеграции правительства Молдавии.
«Тираспольтрансгаз» отключил от сети природного газа 12 государственных учреждений в населенных пунктах, расположенных в [разделительной] Зоне безопасности, контролируемых конституционными властями".
Среди них здания полиции и прокуратуры, школы, больница и другие. Кроме того, было прекращено отопление зданий полиции и прокуратуры Молдавии в городе Бендеры.
Несколько дней назад эта газораспределительная компания предупредила своих потребителей о возможном прекращении подачи газа в связи с остановкой его транзита из России с 1 января. Исключения составят многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи, а также котельные социально значимых объектов, столовые, продуктовые магазины и несколько других объектов, не подлежащих отключению.
Ранее власти Молдавии и Приднестровья ввели режим чрезвычайного положения для управления кризисной ситуацией. В Приднестровье из-за дефицита газа планируют с января отключить централизованное отопление жилых домов, подачу горячей воды. Расположенная здесь тепловая электростанция Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра. Молдавии же придется закупать электроэнергию в Румынии.
Разделительную Зону безопасности по Днестру охраняют российские миротворцы. Они были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Молдавии, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.