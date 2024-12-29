Грузии предложили провести новые выборы

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Саломе Зурабишвили после выборов заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов», а также объявила себя единственным законным представителем власти в стране.