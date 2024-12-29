Действующий президент Хорватии получает на выборах более 50% голосов

Миланович фактически возглавляет крупнейшую оппозиционную Социал-демократическую партию (SDP) Хорватии, хоть по конституции и вышел из ее рядов в 2020 году после вступления в должность. Премьер Хорватии Андрей Пленкович 5 ноября назвал президента страны «пуделем Путина» из-за отказа одобрить участие в инициативе НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Речь шла об отправке двух офицеров в Висбаден в ФРГ, которая может быть утверждена двумя третями депутатов парламента в 2025 году.