Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГПК Беларуси заявил, что обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем год назад

ГПК Беларуси: обстановка на границе с Украиной стала менее напряженной.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский в эфире телеканала СТВ сообщил об актуальной ситуации на рубежах Беларуси с Украиной по состоянию на конец 2024 года.

— На границе с Украиной обстановка в целом менее напряженная, чем это было год назад. Но, несмотря на это, пограничники не снижают бдительности, — сказал спикер ГПК.

Бычковский отметил, что в данный момент охрана границы органами погранслужбы Беларуси ведется во взаимодействии «с субъектами обеспечения национальной безопасности». Это включает и постоянный обмен информацией.

— Пограничное ведомство Беларуси в полной мере контролирует складывающуюся ситуацию, — добавил Бычковский.

Тем временем Ассоциация отелей и ресторанов Литвы пожаловалась на незаполненные гостиницы без туристов из Беларуси и РФ.

Кроме того, рассказываем, что пассажиры с петардами, фейерверками и салютами не смогут войти в минское метро.

Еще рогачевский завод выпустил гигантскую банку сгущенки весом в тонну и поставил мировой рекорд.

А водитель-белорус погиб в ДТП со съездом в кювет в Ленинградской области.

А известный астролог Павел Глоба дал прогноз на 2025 год: год Змеи, президентские выборы в Беларуси, чего ждать от Трампа, долголетие Лукашенко в политике.