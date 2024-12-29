ГПК Беларуси заявил, что обстановка на границе с Украиной менее напряженная, чем год назад

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский в эфире телеканала СТВ сообщил об актуальной ситуации на рубежах Беларуси с Украиной по состоянию на конец 2024 года.
— На границе с Украиной обстановка в целом менее напряженная, чем это было год назад. Но, несмотря на это, пограничники не снижают бдительности, — сказал спикер ГПК.
Бычковский отметил, что в данный момент охрана границы органами погранслужбы Беларуси ведется во взаимодействии «с субъектами обеспечения национальной безопасности». Это включает и постоянный обмен информацией.
— Пограничное ведомство Беларуси в полной мере контролирует складывающуюся ситуацию, — добавил Бычковский.
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