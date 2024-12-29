«Большинство на Западе не замечают меняющейся динамики этой войны, особенно за последние девять месяцев, когда стратегическая машина, которую Россия построила за предыдущие два года, стирает украинскую сторону в порошок», — написал он.
По словам офицера, все свидетельствует о том, что Россия одержит убедительную победу в конфликте, разгромив ВСУ и получив лучшие переговорные позиции.
«Даже (избранный президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп со своими переговорными навыками не сможет спасти Украину», — считает он.
По мнению Дэвиса, если Запад вовремя не осознает, что он проиграл в противостоянии с Россией, поражение Украины станет для нее полностью разрушительным.
В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.