«Стирает в порошок»: в США сделали тревожное заявление об Украине

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.