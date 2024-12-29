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Румыния обвинила Венгрию в провокации из-за исторического атласа

КИШИНЕВ, 29 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии осудило выпуск Венгрией национального атласа, в котором есть провокационные исторические карты.

Источник: AP 2024

Представительство Венгрии при НАТО передало в дар другим делегациям союзников национальный атлас. В нем содержатся исторические элементы, включая демографическую ситуацию и карты, в том числе те, где часть современной Румынии входит в состав Венгрии.

«Министерство иностранных дел передало через посла Румынии в НАТО свое неодобрение по поводу распространения соответствующего атласа, который носит провокационный характер», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ведомство тем самым подтверждает, что любое провокационное заявление или жест вряд ли поспособствует укреплению партнерских отношений между Бухарестом и Будапештом.

Румынские дипломаты полагают, что общая история двух стран должна оставаться объектом изучения историков.

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