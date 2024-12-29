Зеленский анонсировал важное решение США в поддержку Украины 30 декабря

Он добавил, что эта помощь должна поддержать стабилизацию фронта, поскольку поставки вооружения сохраняют жизни украинских военнослужащих. Зеленский также рассказал, что Киев работает над тем, чтобы другие партнеры сохраняли поддержку на необходимом уровне.