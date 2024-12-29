Лавров заявил о нежелании Грузии становиться пешкой в руках Запада

По его словам, США и Евросоюз стремятся поставить Тбилиси перед выбором: двигаться вместе с ними, либо выступать против них. При этом дипломат добавил, что грузинский народ понимает, что Запад толкает их страну к дестабилизации, экономическим проблемам, а также обострению отношений с Россией.