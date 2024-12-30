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Риттер: Запад знает, что Россия никогда не позволит принять Украину в НАТО

По словам эксперта, у НАТО нет ресурсов для противостояния с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер высказался о бессмысленности обсуждения присоединения Украины к НАТО, так как Запад осознает, что Россия это не допустит. Об этом он сказал в беседе на YouTube-канале Dialogue Works.

Риттер подчеркнул, что для Москвы это вопрос принципиального значения, и сейчас вступление Украины в альянс не рассматривается.

По мнению эксперта, нынешнее преимущество России в противостоянии с Западом позволяет ей диктовать условия и отвергать неприемлемые условия. Риттер отметил, что у НАТО отсутствуют возможности для значительного вмешательства, что подтверждается нехваткой ресурсов, включая финансовые и военные.

Ранее Риттер заявил, что удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации являются актами терроризма. Говоря об атаке беспилотников ВСУ на Казань, Риттер отметил, что она была продиктована «политическими мотивами» и направлена только на намеренную эскалацию.