Бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер высказался о бессмысленности обсуждения присоединения Украины к НАТО, так как Запад осознает, что Россия это не допустит. Об этом он сказал в беседе на YouTube-канале Dialogue Works.
Риттер подчеркнул, что для Москвы это вопрос принципиального значения, и сейчас вступление Украины в альянс не рассматривается.
По мнению эксперта, нынешнее преимущество России в противостоянии с Западом позволяет ей диктовать условия и отвергать неприемлемые условия. Риттер отметил, что у НАТО отсутствуют возможности для значительного вмешательства, что подтверждается нехваткой ресурсов, включая финансовые и военные.
Ранее Риттер заявил, что удары Вооружённых сил Украины по территории Российской Федерации являются актами терроризма. Говоря об атаке беспилотников ВСУ на Казань, Риттер отметил, что она была продиктована «политическими мотивами» и направлена только на намеренную эскалацию.