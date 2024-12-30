Российский спецборт провел два дня в США

«25-го декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26-го декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28-го декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву», — говорится в публикации.
Официально о поездке российский делегации в США не сообщалось. В разное время самолетом пользовались экс-президент России Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и глава СВР Сергей Нарышкин.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать ситуацию «на земле», подчеркивал он.