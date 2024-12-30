Гатилов: трюк с мирной конференцией по Украине в Швейцарии провалился

роме того, Гатилов напомнил, что Россию на конференцию не пригласили, и даже в случае приглашения Москва отказалась бы участвовать. По его мнению, форум был организован западными странами с целью привлечь на свою сторону страны мирового большинства и усилить давление через ультимативные подходы к украинскому кризису.