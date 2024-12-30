Попытка организовать мирную конференцию по Украине в Швейцарии оказалась безрезультатной, поскольку мероприятие игнорировало интересы всех сторон конфликта.
Об этом заявил Геннадий Гатилов, постоянный представитель России при ООН в Женеве, в интервью РИА Новости.
Гатилов отметил, что на встрече не обсуждались ни диалог, ни учет мнений участников конфликта, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к переговорам и поиску компромиссов.
Он также подчеркнул, что выбор Швейцарии для проведения конференции был попыткой придать ей видимость нейтральности, но этот замысел провалился. К.
роме того, Гатилов напомнил, что Россию на конференцию не пригласили, и даже в случае приглашения Москва отказалась бы участвовать. По его мнению, форум был организован западными странами с целью привлечь на свою сторону страны мирового большинства и усилить давление через ультимативные подходы к украинскому кризису.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, однако договоренности должны быть нерушимыми.