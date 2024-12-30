«Центр Картера» подтвердил кончину экс-президента США Джимми Картера

Некоммерческая организация «Центр Картера» официально подтвердила кончину 39-го президента США Джимми Картера.
Как сообщается на странице организации в социальной сети Х*, Картер скончался в своем родном городе Плейнс, штат Джорджия.
«Центр Картера», основанный Джимми Картером в 1982 году после его поражения на президентских выборах, указал, что ему исполнилось 100 лет незадолго до смерти. Причина кончины пока не раскрыта.
Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, представляя Демократическую партию. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, он установил рекорд по продолжительности жизни среди бывших президентов США и оставался в этом статусе 43 года.
В 2015 году у Картера диагностировали злокачественные опухоли в мозге и печени, после чего он прошел курс лечения. С февраля 2023 года экс-президент находился в хосписе.
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