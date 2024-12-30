Курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии

СМИ сообщают, что боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) при содействии Израиля предпринимают попытки убедить США отказаться от вывода войск из Сирии.
По данным газеты Yeni Şafak, в рядах РПК наблюдаются тревога и беспокойство в связи с возможным уходом американских военных из региона.
Издание отмечает, что если Израилю удастся обеспечить международную поддержку и убедить США сохранить коалицию в Сирии, это может стать важным историческим событием.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания надеются с помощью провокаций добиться эвакуации российских военнослужащих из Сирии.