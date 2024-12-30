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Курды пытаются убедить США не выводить войска из Сирии

РПК находится в состоянии «тревоги и паники» из-за возможности вывода американских войск из страны.

Источник: Аргументы и факты

СМИ сообщают, что боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) при содействии Израиля предпринимают попытки убедить США отказаться от вывода войск из Сирии.

По данным газеты Yeni Şafak, в рядах РПК наблюдаются тревога и беспокойство в связи с возможным уходом американских военных из региона.

Издание отмечает, что если Израилю удастся обеспечить международную поддержку и убедить США сохранить коалицию в Сирии, это может стать важным историческим событием.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания надеются с помощью провокаций добиться эвакуации российских военнослужащих из Сирии.