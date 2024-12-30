Зеленский заявил, что США объявят о крупном пакете помощи Киеву 30 декабря

Он отметил, что эта помощь будет нацелена на усиление украинских позиций на передовой, поскольку поставки вооружений являются ключевым элементом в защите жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он подчеркнул, что Киев активно работает над тем, чтобы и другие союзники продолжали предоставлять необходимую помощь Украине.