Соединенные Штаты намерены выступить с заявлением о предоставлении нового крупного пакета помощи Украине в понедельник, 30 декабря. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Зеленский уточнил, что ожидает соответствующего заявления со стороны Белого дома в ближайшее время.
Он отметил, что эта помощь будет нацелена на усиление украинских позиций на передовой, поскольку поставки вооружений являются ключевым элементом в защите жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он подчеркнул, что Киев активно работает над тем, чтобы и другие союзники продолжали предоставлять необходимую помощь Украине.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2024 году сократили помощь Украине до 19,5 млрд долларов, в прошлом году Киев получил порядка 24,7 млрд долларов. Значительная часть поставок была направлена на укрепление украинской противовоздушной обороны.
Журналист Чей Боуз шутил над тем, что Владимир Зеленский постоянно выпрашивает вооружение у западных партнеров. Он отметил, что политик украл у коллективного Запада сотни миллионов евро и долларов.