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Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Решение о системе правления должны принимать сами марсианские колонисты.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, глава компании SpaceX, высказал идею о внедрении прямой демократии в качестве формы правления на Марсе.

Об этом он написал в социальной сети X*, отвечая на вопрос пользователя о будущем управлении планетой после ее колонизации.

Маск подчеркнул, что решение о системе правления должны принимать сами марсианские колонисты, однако он считает, что прямая демократия будет предпочтительнее представительной.

Он также сообщил о планах отправить непилотируемые корабли Starship к Марсу в течение двух лет, а пилотируемые миссии, по его оценке, могут быть осуществлены примерно через четыре года. Предприниматель уверен, что такой сценарий вполне реалистичен.

Ранее Маск высказал свое мнение о потенциальном появлении российской ядерной установки на Луне к 2030-м годам, назвав эту информацию интересной.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.