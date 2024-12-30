Маск предложил установить на Марсе прямую демократию

Илон Маск, глава компании SpaceX, высказал идею о внедрении прямой демократии в качестве формы правления на Марсе.
Об этом он написал в социальной сети X*, отвечая на вопрос пользователя о будущем управлении планетой после ее колонизации.
Маск подчеркнул, что решение о системе правления должны принимать сами марсианские колонисты, однако он считает, что прямая демократия будет предпочтительнее представительной.
Он также сообщил о планах отправить непилотируемые корабли Starship к Марсу в течение двух лет, а пилотируемые миссии, по его оценке, могут быть осуществлены примерно через четыре года. Предприниматель уверен, что такой сценарий вполне реалистичен.
Ранее Маск высказал свое мнение о потенциальном появлении российской ядерной установки на Луне к 2030-м годам, назвав эту информацию интересной.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.