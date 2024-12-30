Лавров: РФ не будет следить за заявлениями Зеленского на саммите мира

Россия решила не участвовать в мирном саммите, который организует Украина, а также не планирует обращать внимание на заявления Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что Украина продолжает стремиться вернуться к границам 1991 года, и это же отражено в «формуле мира» Зеленского. Лавров добавил, что в октябре проводились встречи по подготовке второго мирного саммита, куда предполагалось пригласить Россию, и выразил мнение, что на Москву могут попытаться оказать давление.
«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить», — отметил министр.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов выразил мнение, что целью второго так называемого «саммита мира», который собирает президент Украины Владимир Зеленский, является попытка сохранить власть, а мероприятие никак не связано с урегулированием конфликта.