Лавров: РФ не будет следить за заявлениями Зеленского на саммите мира

Он подчеркнул, что Украина продолжает стремиться вернуться к границам 1991 года, и это же отражено в «формуле мира» Зеленского. Лавров добавил, что в октябре проводились встречи по подготовке второго мирного саммита, куда предполагалось пригласить Россию, и выразил мнение, что на Москву могут попытаться оказать давление.