Трамп выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы США Картера

Избранный президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего американского лидера Джимми Картера.
В своем обращении в социальной сети Truth Social он подчеркнул, что Картер заслуживает благодарности за свои усилия, направленные на улучшение жизни американцев.
Трамп также отметил, что бывшие президенты входят в уникальный круг людей, которые понимают масштаб ответственности, связанной с руководством одной из величайших наций в истории.
Напомним, на 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер. «Центр Картера» подтвердил смерть своего основателя. Причина кончины пока не раскрыта.
Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, представляя Демократическую партию. Лауреат Нобелевской премии мира 2002 года, он установил рекорд по продолжительности жизни среди бывших президентов США и оставался в этом статусе 43 года.