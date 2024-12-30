Лавров заявил об отказе России от участия в «саммите мира»

Ранее глава МИДа заявлял, что Москва готова к переговорам, если они будут нацелены на «устранение первопричин украинского кризиса и учитывать реальную ситуацию “на земле”». Однако, по его мнению, обсуждение перемирия может быть связано с желанием Запада нарастить военный потенциал украинской армии.