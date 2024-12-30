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Байден назвал Картера выдающимся лидером

Президент США отметил, что Картер отличался сострадательностью и своими моральными принципами.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера, назвав его «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В своем обращении Байден акцентировал внимание на том, что Картер отличался сострадательностью и четкостью моральных принципов в таких областях, как здравоохранение, миротворчество, защита гражданских и человеческих прав, а также развитие свободных и честных выборных процессов. Байден также отметил особое внимание Картера к оказанию помощи бездомным и поддержке уязвимых слоев населения.

Он добавил, что Картер был близким другом для него и его жены Джилл на протяжении шести десятилетий.

Ранее стало известно, что на 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер. Причина кончины пока не раскрыта. Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, представляя Демократическую партию.