Байден назвал Картера выдающимся лидером

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера, назвав его «выдающимся лидером, государственным служащим и гуманистом». Об этом сообщается на сайте Белого дома.
В своем обращении Байден акцентировал внимание на том, что Картер отличался сострадательностью и четкостью моральных принципов в таких областях, как здравоохранение, миротворчество, защита гражданских и человеческих прав, а также развитие свободных и честных выборных процессов. Байден также отметил особое внимание Картера к оказанию помощи бездомным и поддержке уязвимых слоев населения.
Он добавил, что Картер был близким другом для него и его жены Джилл на протяжении шести десятилетий.
Ранее стало известно, что на 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер. Причина кончины пока не раскрыта. Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год, представляя Демократическую партию.