Байден назвал Картера выдающимся лидером

В своем обращении Байден акцентировал внимание на том, что Картер отличался сострадательностью и четкостью моральных принципов в таких областях, как здравоохранение, миротворчество, защита гражданских и человеческих прав, а также развитие свободных и честных выборных процессов. Байден также отметил особое внимание Картера к оказанию помощи бездомным и поддержке уязвимых слоев населения.