Лавров заявил о причастности НАТО к ударам дальнобойными ракетами по РФ

Министр воспользовался русской пословицей: «На воре и шапка горит», подразумевая, что претензии к России исходят от тех, кто сам непосредственно вовлечён в конфликты. Он подчеркнул, что НАТО активно планирует и осуществляет операции в поддержку украинской армии, и напомнил, что Россия подверглась ударам с применением дальнобойного вооружения.