Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на критику Москвы со стороны Запада относительно «эскалации конфликта на Украине», заявив, что альянсу НАТО следует сначала «внимательнее посмотреть на себя», прежде чем выдвигать обвинения против РФ. Об этом пишет ТАСС.
Лавров указал на то, что Запад систематически раздувает слухи о предполагаемом участии северокорейских военных в сражениях и отметил нарастающую агрессивность подобных «информационных вбросов».
Министр воспользовался русской пословицей: «На воре и шапка горит», подразумевая, что претензии к России исходят от тех, кто сам непосредственно вовлечён в конфликты. Он подчеркнул, что НАТО активно планирует и осуществляет операции в поддержку украинской армии, и напомнил, что Россия подверглась ударам с применением дальнобойного вооружения.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что в условиях текущей информационной войны на объективность Запада рассчитывать не приходится, и заверил, что Россия продолжит противостоять антироссийским утверждениям с помощью обоснованных доказательств.
Ранее Лавров заявил, что диалоги Киева и Запада о возможной паузе в боевых действиях на Украине имеют цель предоставить возможность для наращивания боеспособности Вооружённых сил Украины и обновления усилий по нанесению «стратегического поражения» России.