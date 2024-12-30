Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что гражданин Украины, приехавший в страну во время текущих протестов вместе с группой молодых людей и девушек из Хорватии, был ранее задержан в Белграде за съемку военных объектов.
По словам Вучича, украинец был задержан в 2022 году, когда он с двумя соотечественниками с помощью дрона снимал ключевые объекты оборонной инфраструктуры Сербии.
После задержания он какое-то время находился под стражей, и, по словам президента, оказанное на него давление со стороны иностранных дипломатов было необычайным. Вучич также добавил, что, несмотря на заявления о наивности задержанных, они совершили серьезные преступления против безопасности страны.
Президент также отметил, что события протестов в ноябре, спровоцированные трагедией на железнодорожном вокзале в Новом Саде, были подстрекаемы иностранными спецслужбами, и сама трагедия лишь послужила поводом для начала беспорядков.
Ранее бывший боевик Вооружённых сил Украины Владимир Кошелек, служивший в медицинском подразделении добровольческого формирования «имени Максима Кривоноса», высказал мнение, что жители Украины стали заложниками спецслужб Запада в результате действий киевских властей и их кураторов.