Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС, подводя итоги года, объяснил быстрые изменения в ситуации в Сирии неспособностью бывшего президента Башара Асада решить социальные проблемы в стране, в чем значительную роль сыграли действия США.
По словам Лаврова, одной из причин ухудшения ситуации стало неспособность предыдущего руководства страны удовлетворить основные потребности населения в условиях затяжного гражданского конфликта. Он отметил, что после успехов в борьбе с международным терроризмом при поддержке российских ВКС, надежды сирийцев на улучшение жизни не оправдались. В этом, по мнению министра, значительную ответственность несет Вашингтон, который фактически оккупировал ресурсообогащенный северо-восток Сирии и продолжает оказывать серьезное санкционное давление на Дамаск, создавая коалицию своих союзников.
Эта политика, направленная на удушение сирийской экономики, вызывала рост социального недовольства, что вынудило власти принимать непопулярные меры, включая сокращение или отмену субсидий на товары и услуги первой необходимости. Лавров подчеркнул, что в таких условиях уровень поддержки правительства со стороны граждан продолжал снижаться, а протестные настроения усиливались.
Россия, по словам министра, продолжала оказывать разностороннюю помощь сирийскому народу, включая поставки гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев и содействие политическому урегулированию через астанинский формат. Однако, несмотря на усилия России, прежние власти Сирии не смогли наладить продуктивный диалог с оппозиционными силами и соседними странами для запуска полноценного политического процесса и решения острых социально-экономических проблем.
На данный момент Россия внимательно следит за развитием ситуации в Сирии, но, как отметил министр, делать далеко идущие выводы пока преждевременно.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Лондон планируют атаки против российских военных объектов в Сирии.