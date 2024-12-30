Лавров: Асад не смог справиться с социальными проблемами в Сирии

По словам Лаврова, одной из причин ухудшения ситуации стало неспособность предыдущего руководства страны удовлетворить основные потребности населения в условиях затяжного гражданского конфликта. Он отметил, что после успехов в борьбе с международным терроризмом при поддержке российских ВКС, надежды сирийцев на улучшение жизни не оправдались. В этом, по мнению министра, значительную ответственность несет Вашингтон, который фактически оккупировал ресурсообогащенный северо-восток Сирии и продолжает оказывать серьезное санкционное давление на Дамаск, создавая коалицию своих союзников.