Трамп и Байден выразили соболезнования в связи со смертью Джимми Картера

На 101-м году жизни умер 39-й президент США Джимми Картер. Бывший глава Белого дома, известный своей активной миротворческой деятельностью и гуманитарной работой после завершения политической карьеры, скончался в своем доме в штате Джорджия. Картер внес значительный вклад в глобальные усилия по решению конфликта на Ближнем Востоке и поддержке прав человека, за что был удостоен Нобелевской премии мира. Его отношения с СССР в годы президентства были отмечены как напряженной политической борьбой, так и попытками установления диалога. Одним из символичных моментов этих отношений стал поцелуй с Леонидом Брежневым на церемонии подписания соглашения о сокращении стратегических вооружений в 1979 году, что стало знаковым моментом на фоне Холодной войны.