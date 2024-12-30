Финляндия нашла следы якоря рядом с поврежденным кабелем

По словам руководителя Национального бюро расследований Финляндии Сами Пайла, след составляет «десятки километров», но пока не удалось установить, где именно якорь опустили. «След заканчивается там, где судно подняло якорную цепь, а от этого места на восток [след] тянется на несколько десятков, если не почти на сто километров», — сказал он в интервью Yle.