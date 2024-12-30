Депутат Делимханов: в Чечне нелегальных майнеров приравняют к террористам

В Чеченской Республике планируют приравнивать нелегальных майнеров, вызывающих перебои с электроснабжением, к террористам.
Об этом заявил депутат Государственной думы и руководитель штаба по развитию региональной энергетики Адам Делимханов, сообщает РИА Новости.
Делимханов подчеркнул, что лица, причастные к незаконному майнингу, который приводит к перебоям электричества в населенных пунктах, понесут строгое наказание. Он отметил, что такие действия наносят значительный ущерб обществу и поэтому должны рассматриваться с особой серьезностью.
Напомним, в нескольких регионах России вводится запрет на майнинг. Так, с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года майнинг цифровой валюты, а также участие в майнинг-пуле, будет запрещен в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.