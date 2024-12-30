Депутат Делимханов: в Чечне нелегальных майнеров приравняют к террористам

Напомним, в нескольких регионах России вводится запрет на майнинг. Так, с 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года майнинг цифровой валюты, а также участие в майнинг-пуле, будет запрещен в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.