США использовали помощь Украине для восполнения своих запасов бронетехники

США в рамках военной помощи Украине поставили более 900 бронетранспортеров M113 (БТР), более 400 БТР Stryker, более 300 танков Bradley и более 5 тысяч военных автомобилей Humvee. Однако в ранее опубликованных отчетах Пентагона указывалось, что отправленная в Киев бронетехника состояла из старых моделей, срок службы которых подходил к концу, в то время как армия США перевела миллиарды долларов из финансирования помощи Украине на покупку новых заменяющих машин, которые стоили в 80 раз дороже.