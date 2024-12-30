В Узбекистане продлили нулевые пошлины на импорт ряда продтоваров

ТАШКЕНТ, 30 дек — РИА Новости. Нулевые пошлины на импорт 39 групп продовольственных и промышленных товаров продлены в Узбекистане до 1 января 2026 года в соответствии с указом президента страны Шавката Мирзиеева, текстом которого располагает РИА Новости.
Нулевые пошлины на данные группы товаров были введены либо продлены в марте 2023 года до 1 января 2024 года для стабилизации цены на продовольствие, импортируемое в Узбекистан.
В соответствии с документом, в указанный перечень вошли мясопродукты, рыба, молоко, сливки, сливочное масло, яйца, бананы, цитрусовые, фрукты, лук и некоторые овощи, кофе, чай, растительные масла, мука, крупы, мучные и макаронные изделия, сыры, газированные напитки и минеральная вода, консервированные овощи и фрукты.
Нулевая импортная пошлина до конца 2025 года также продлена на ввоз косметических средств (средства для волос, до и после бритья, дезодоранты для помещений), детской одежды и обуви.
До конца 2025 года в отношении товаров, произведенных и поставляемых из стран, с которыми в Узбекистане не предусмотрен режим наибольшего благоприятствования, продлена льгота по неприменению двойной ставки таможенной пошлины.