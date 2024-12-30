Рост коммуналки, налоги и выборы: что ждет белорусов в январе

Традиционно с 1 января в Беларуси изменится размер базовой величины, минимальной зарплаты и базовой ставки, а также Налоговый кодекс, увеличатся некоторые налоги. Будут и другие новшества, которые затронут почти каждого гражданина страны.
Главные изменения января 2025-го — в подборке Sputnik.
Вырастет базовая величина
С 1 января в Беларуси увеличится показатель, влияющий на размеры отдельных пособий, налогов, сборов, стипендий и штрафов за нарушения ПДД. Базовая величина вырастет на два рубля — с 40 до 42 рублей.
Больше станет пособие по безработице — одна из немногих выплат в стране, размер которой привязан к БВ, а не к бюджету прожиточного минимума.
На 100 рублей увеличится «минималка»
С нового года вырастет месячная минимальная заработная плата — с нынешних 626 рублей до 726 рублей. Это самый низкий порог оплаты труда в стране, меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам. Исключение — трудовые отношения по договору подряда.
Также с 1 января увеличится базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Она составит 270 рублей. В настоящий момент величина, от размера которой зависит заработная плата работников бюджетных организаций, составляет 253 рубля. Последнее ее увеличение было в сентябре.
Подорожает коммуналка
Ожидается, что с 1 января изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Официального постановления по этому поводу пока не опубликовано, однако в ноябре Мингорисполком установил новые планово-расчетные цены на основные ЖКУ.
Ранее рост коммуналки в Беларуси ограничивали долларовым эквивалентом: за год среднестатистическая жировка на двухкомнатную квартиру с тремя жильцами могла «потяжелеть» не более чем на пять долларов. В 2023 году тарифы отвязали от американской валюты, и теперь ежегодный рост ЖКУ не должен превышать половину базовой величины (21 рубль с 1 января 2025-го).
Напомним, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматривают в Беларуси дважды в год — 1 января и 1 июня.
Каникулы у детей и взрослых
В начале января белорусов ожидают сразу несколько выходных в связи с праздниками. Нерабочими будут 1 и 2 января (среда и четверг), а также 4, 5, 6 и 7 января (с субботы по вторник включительно). За понедельник, 6 января, придется отработать в субботу, 11 января.
Однако, например, на Минском тракторном заводе ранее сообщили, что сотрудники предприятия будут отдыхать с 1 по 7 января включительно.
Что касается школьников, то у них зимние каникулы начались 25 декабря и продлятся по 7 января.
Две области отменят пограничный сбор
Власти Брестской и Гродненской областей приняли решение отменить с 1 января местный сбор за пересечение границы. В Брестском региона уплата пошлины отменяется по 31 января 2025-го.
В Гродненском облисполкоме отметили, что «налог на границу» планируется вновь ввести в I квартале следующего года. Сбор за пересечение границы был введены в Витебской, Гродненской и Брестской областях в 2021 году, размер пошлины составляет одну базовую величину (в 2024 году это 40 рублей).
Новое в налогах
С 1 января вносятся некоторые изменения в Налоговый кодекс. Например, с 2025 года для владельцев транспорта начнут действовать новые ставки транспортного налога.
Кроме того, вырастет расчетная стоимость одного квадратного метра недвижимости, которая используется для расчета налога на квартиру. В Минске стоимость «квадрата» изменится с 968 до 1020 рублей, в областных центрах и Минском районе — с 806 до 850 рублей. В других населенных пунктах — с 538 до 567 рублей.
Чтобы рассчитать годовой налог, такую сумму умножают на площадь квартиры. От полученного результата высчитывают 0,1%. Это и будет сумма налога. Транспортный налог и налог на недвижимость за 2025 год нужно будет заплатить в 2026 году.
Новшества по пенсиям
В следующем году в Беларуси закончится пенсионная реформа. С 1 января увеличится страховой стаж, который необходим для назначения пенсии — с нынешних 19,5 лет до 20. Для самозанятых стаж вычисляется по периоду времени, за который уплачивались взносы в ФСЗН. Для официально устроенных работников месяц страхового стажа равен месяцу работы.
Также с 2025 года отменят ограничения по размеру пенсий работающим пенсионерам. К примеру: если сейчас белорус вышел на пенсию с индивидуальным коэффициентом заработка 1,5 — ему выплачивают пенсию не выше, чем при коэффициенте 1,3.
С 1 января ограничения снимут, а пенсионеры будут получать эту разницу.
Детские пособия
Правила выплаты пособий семьям с детьми изменятся в Беларуси с нового года. Мамам, которые рожают не первый раз, предоставят выбор в расчете пособий: их размер зависит от фактического дохода женщины, либо исходят из суммы предыдущего пособия.
Также из расчета больничного будут исключаться периоды ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, когда отпуск по уходу за данным ребенком был прерван по причине ликвидации организации-нанимателя.
Новый закон о животных
В январе вступает в силу новая редакция закона «Об ответственном обращении с животными». Основные положения следующие:
- владельцы потенциально опасных пород собак (американский пит-бультерьер, английский мастиф, бультерьер, ротвейлер, овчарка, немецкий дог и другие) должны будут проходить специальные курсы и получать соответствующие удостоверения;
- с животными нельзя посещать магазины, больницы, школы, объекты культуры и спорта (за исключением собак-поводырей);
- обязательного чипирования кошек и собак для физлиц пока не будет — данная мера касается только заводчиков и питомников;
- несовершеннолетние не смогут официально купить животное;
- владельцы животных обязаны принимать меры, чтобы ограничить шумы животных с 23:00 до 7:00.
Выборы президента Беларуси
Голосование на выборах главы государства состоится 26 января. Участие в нынешней электоральной кампании принимают пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер ЛДПБ Сергей Гайдукевич, председатель Коммунистической партии Сергей Сыранков, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и самовыдвиженец Анна Канопацкая.
Не позднее 5 февраля ЦИК должен установить итоги выборов президента. В случае необходимости второй тур голосования пройдет до 9 февраля.