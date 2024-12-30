Рост коммуналки, налоги и выборы: что ждет белорусов в январе

После Нового года жителей республики ждут большие выходные, а после них наступит череда финансовых забот и других важных нововведений.

Источник: РИА "Новости"

Традиционно с 1 января в Беларуси изменится размер базовой величины, минимальной зарплаты и базовой ставки, а также Налоговый кодекс, увеличатся некоторые налоги. Будут и другие новшества, которые затронут почти каждого гражданина страны.

Главные изменения января 2025-го — в подборке Sputnik.

Вырастет базовая величина

С 1 января в Беларуси увеличится показатель, влияющий на размеры отдельных пособий, налогов, сборов, стипендий и штрафов за нарушения ПДД. Базовая величина вырастет на два рубля — с 40 до 42 рублей.

В связи с этим с Нового года подорожают разные услуги, например, замена паспорта, водительских прав, регистрация транспорта в ГАИ, регистрация и расторжение брака.

Больше станет пособие по безработице — одна из немногих выплат в стране, размер которой привязан к БВ, а не к бюджету прожиточного минимума.

На 100 рублей увеличится «минималка»

С нового года вырастет месячная минимальная заработная плата — с нынешних 626 рублей до 726 рублей. Это самый низкий порог оплаты труда в стране, меньше этой суммы организации и предприятия не вправе платить сотрудникам. Исключение — трудовые отношения по договору подряда.

Также с 1 января увеличится базовая ставка для оплаты труда в бюджетной сфере. Она составит 270 рублей. В настоящий момент величина, от размера которой зависит заработная плата работников бюджетных организаций, составляет 253 рубля. Последнее ее увеличение было в сентябре.

Подорожает коммуналка

Ожидается, что с 1 января изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Официального постановления по этому поводу пока не опубликовано, однако в ноябре Мингорисполком установил новые планово-расчетные цены на основные ЖКУ.

Наиболее существенное подорожание планируется на услуги по вывозу мусора — но только для жителей тех домов, где нет мусоропровода. Тариф вырастет более чем на 40%.

Ранее рост коммуналки в Беларуси ограничивали долларовым эквивалентом: за год среднестатистическая жировка на двухкомнатную квартиру с тремя жильцами могла «потяжелеть» не более чем на пять долларов. В 2023 году тарифы отвязали от американской валюты, и теперь ежегодный рост ЖКУ не должен превышать половину базовой величины (21 рубль с 1 января 2025-го).

Напомним, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматривают в Беларуси дважды в год — 1 января и 1 июня.

Каникулы у детей и взрослых

В начале января белорусов ожидают сразу несколько выходных в связи с праздниками. Нерабочими будут 1 и 2 января (среда и четверг), а также 4, 5, 6 и 7 января (с субботы по вторник включительно). За понедельник, 6 января, придется отработать в субботу, 11 января.

Перенести 3 января на какую-нибудь субботу, чтобы продлить себе «новогодние каникулы» до семи дней, не получится. В Минтруда пояснили, что наниматель не имеет права на такой перенос: данную меру может принимать только правительство по согласованию с главой государства.

Однако, например, на Минском тракторном заводе ранее сообщили, что сотрудники предприятия будут отдыхать с 1 по 7 января включительно.

Что касается школьников, то у них зимние каникулы начались 25 декабря и продлятся по 7 января.

Две области отменят пограничный сбор

Власти Брестской и Гродненской областей приняли решение отменить с 1 января местный сбор за пересечение границы. В Брестском региона уплата пошлины отменяется по 31 января 2025-го.

В Гродненском облисполкоме отметили, что «налог на границу» планируется вновь ввести в I квартале следующего года. Сбор за пересечение границы был введены в Витебской, Гродненской и Брестской областях в 2021 году, размер пошлины составляет одну базовую величину (в 2024 году это 40 рублей).

Новое в налогах

С 1 января вносятся некоторые изменения в Налоговый кодекс. Например, с 2025 года для владельцев транспорта начнут действовать новые ставки транспортного налога.

За легковой автомобиль массой не более 1,5 тонны вместо прежних 66 рублей нужно будет заплатить 70. Если автомобиль весит более полутора тонн, но не более 1,75 тонны, размер ставки составит 92 рубля (ранее 87 рублей). Для юрлиц ставка за легковушку от 1 тонны до 2 подешевеет до 237 рублей (вместо нынешних 255).

Кроме того, вырастет расчетная стоимость одного квадратного метра недвижимости, которая используется для расчета налога на квартиру. В Минске стоимость «квадрата» изменится с 968 до 1020 рублей, в областных центрах и Минском районе — с 806 до 850 рублей. В других населенных пунктах — с 538 до 567 рублей.

Чтобы рассчитать годовой налог, такую сумму умножают на площадь квартиры. От полученного результата высчитывают 0,1%. Это и будет сумма налога. Транспортный налог и налог на недвижимость за 2025 год нужно будет заплатить в 2026 году.

Новшества по пенсиям

В следующем году в Беларуси закончится пенсионная реформа. С 1 января увеличится страховой стаж, который необходим для назначения пенсии — с нынешних 19,5 лет до 20. Для самозанятых стаж вычисляется по периоду времени, за который уплачивались взносы в ФСЗН. Для официально устроенных работников месяц страхового стажа равен месяцу работы.

Также с 2025 года отменят ограничения по размеру пенсий работающим пенсионерам. К примеру: если сейчас белорус вышел на пенсию с индивидуальным коэффициентом заработка 1,5 — ему выплачивают пенсию не выше, чем при коэффициенте 1,3.

С 1 января ограничения снимут, а пенсионеры будут получать эту разницу.

Детские пособия

Правила выплаты пособий семьям с детьми изменятся в Беларуси с нового года. Мамам, которые рожают не первый раз, предоставят выбор в расчете пособий: их размер зависит от фактического дохода женщины, либо исходят из суммы предыдущего пособия.

Также из расчета больничного будут исключаться периоды ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, когда отпуск по уходу за данным ребенком был прерван по причине ликвидации организации-нанимателя.

Кроме того, с первого месяца нового года увеличится пособие на ребенка до трех лет для учащихся и студенток, ставших мамами во время обучения в колледже или вузе. Они будут получать 100% от бюджета прожиточного минимума, а не 50%, как ранее. В данный момент БПМ составляет 437 рублей 80 копеек, в следующий раз его размер пересмотрят 1 февраля.

Новый закон о животных

В январе вступает в силу новая редакция закона «Об ответственном обращении с животными». Основные положения следующие:

владельцы потенциально опасных пород собак (американский пит-бультерьер, английский мастиф, бультерьер, ротвейлер, овчарка, немецкий дог и другие) должны будут проходить специальные курсы и получать соответствующие удостоверения;

с животными нельзя посещать магазины, больницы, школы, объекты культуры и спорта (за исключением собак-поводырей);

обязательного чипирования кошек и собак для физлиц пока не будет — данная мера касается только заводчиков и питомников;

несовершеннолетние не смогут официально купить животное;

владельцы животных обязаны принимать меры, чтобы ограничить шумы животных с 23:00 до 7:00.

Выборы президента Беларуси

Голосование на выборах главы государства состоится 26 января. Участие в нынешней электоральной кампании принимают пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, лидер ЛДПБ Сергей Гайдукевич, председатель Коммунистической партии Сергей Сыранков, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и самовыдвиженец Анна Канопацкая.