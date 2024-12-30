Радий Хабиров рассказал, что ждет жителей Башкирии в новогодние праздники.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал о развлекательной программе для жителей республики в новогодние праздники.
Как сообщил руководитель региона, основные торжества состоятся 31 декабря и 1 января в Уфе, где на Советской площади пройдет фестиваль «Терра Зима» с большим концертом, конкурсами и народными гуляниями.
«Наши главные туристические объекты в праздники будут работать. Здесь тоже приготовили много всего интересного. Например, в музейном комплексе “Шульган-Таш” 4 января пройдет “Быйма-шоу” — фестиваль с конкурсом валенок, большой концерт под открытым небом, ярмарка. Свои мероприятия на зимние каникулы приготовил каждый наш муниципалитет. На портале “Культурный мир Башкортостана” — подробный календарь для всех городов и районов», — отметил Хабиров.
Ключевой же задачей властей Башкирии он назвал обеспечение безопасности людей.
«Уверен, каждый найдет себе занятие по душе, проведет время с пользой. А наша задача — обеспечить безопасность, чтобы праздники прошли без происшествий. Всех с наступающим Новым годом!» — написал Глава РБ.