Россия не будет участвовать в «саммите мира». Военная операция, день 1041-й

8:24 Россия не станет принимать участие в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
8:21 Армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники после попытки завысить цену отправленной на Украину старой бронетехники, чья стоимость уже приближалась к нулю, выяснило РИА Новости на основе анализа отчетов Пентагона.
8:17 ? Украинский беспилотник ночью атаковал пожарных в Горловке, спасатели находились в укрытии и не пострадали, сообщили в МЧС.
8:13 Украине придется смириться с потерей части территорий, об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью телеканалу te3.
8:10 Польша готова увеличить экспорт электричества на Украину в случае остановки энергопоставок Киеву из Словакии, передает агентство Bloomberg.
8:07 Взрывы ночью произошли в Одесской области. сообщили украинские СМИ.
8:04 ? Средства ПВО ночью сбили беспилотник над Белгородской областью — Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1041-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.